Російські окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі та поранені

Окупанти продовжують вбивати мирних українців.

Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів.

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Про це повідомив голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім.

Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

Щодо Очакова, то там є загиблі та травмовані.

Нагадаємо, увечері 3 квітня окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

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