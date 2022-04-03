Російські окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі та поранені

Окупанти продовжують вбивати мирних українців.
Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів.
Про це повідомив голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім.
Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.
Щодо Очакова, то там є загиблі та травмовані.
Нагадаємо, увечері 3 квітня окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.
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