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Російські окупанти обстріляли Миколаїв з ракет С-300: що відомо

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Російські окупанти обстріляли Миколаїв з ракет С-300: що відомо

Фото: Associated Press

Загиблих внаслідок атаки немає.

У ніч проти 28 жовтня близько 02:00 російські війська обсріляли Миколаїв з зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару удару одна людина отримала легкі поранення.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня.

Протягом минулої доби окупанти атакували і область. У Миколаївському районі росіяни завдали ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає, наголошують в ОВА. У Баштанському районі армія агресорки Росії обстріляла околиці Інгульської громади та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. 

Нагадаємо, розпочалася 247 доба війни. Окупанти не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Збройні сили України відбили атаки на Донеччині та Луганщині. Зокрема, біля Білогорівки, Андріївки, Бахмута, Соледара, Майорська. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
712
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