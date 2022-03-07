Російські окупанти обстріляли Миколаїв забороненими "касетними бомбами": пошкоджено 60 будинків

Росіяни хочуть вбити якомога більше людей, вважає мер Миколаєва.

Російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Через обстріли в Миколаєві пошкоджено 60 будинків. Людей уже розселили та забезпечили усім необхідним.

Сєнкевич наголосив, що більшість бомб були касетними, тобто такі, які заборонено використовувати у світі.

"Завдання такого снаряду – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити", - зазначив Сєнкевич.

Міський голова додав, що на цей момент без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.

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