Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти обстріляли Миколаїв забороненими "касетними бомбами": пошкоджено 60 будинків

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти обстріляли Миколаїв забороненими "касетними бомбами": пошкоджено 60 будинків

Росіяни хочуть вбити якомога більше людей, вважає мер Миколаєва.

Російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Через обстріли в Миколаєві пошкоджено 60 будинків. Людей уже розселили та забезпечили усім необхідним. 

Сєнкевич наголосив, що більшість бомб були касетними, тобто такі, які заборонено використовувати у світі.

"Завдання такого снаряду – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити", - зазначив Сєнкевич.

Міський голова додав, що на цей момент без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.

Читайте також:

Наступна публікація