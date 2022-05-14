Російські окупанти обстріляли некерованими авіаракетами одне із сіл Шосткинського району: фото

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.

Так, 13 травня ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби України зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткинського району 5 розривів.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що вогонь вівся некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили на землі. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Варто зазначити, що це вже не перший обстріл Шосткинського району. Більше того окупанти майже щодня обстрілюють з території РФ прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей. Так, у Глухівській громаді нещодавно ворог обстріляв єврейське кладовище.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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