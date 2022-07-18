Російські окупанти обстріляли Нікополь: у місті лунають вибухи

Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій та не покидати укриття.

У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків.

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"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - йдеться у повідомленні.

У місцевих пабліках повідомляють, що у місті чуються вибухи.

Нагадаємо, російська армія вранці, 16 липня, вдарила по Нікополю з "Градів", по житлових кварталах випустили 53 ракети.

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