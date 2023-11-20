Російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є загибла та поранений (фото)

Пошкоджень зазнали приватні будинки, автівки, господарські споруди, стався обрив лінії електропостачання.
Російські окупанти 20 листопада обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є поранений та загибла.
Про це повідомляє МВС у Telegram.
"Нікополь. Близько 14:30 з важкої артилерії окупанти поцілили по приватному сектору міста. Поліцейські спільно з рятувальниками виявили у дворі приватного домоволодіння 53-річного чоловіка з важким пораненням. Потерпілому надали домедичну допомогу та передали лікарям. На жаль, за іншою адресою у приватному секторі від ворожого снаряду загинула 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про пошкодження приватних будинків, автівок, господарських споруд та про обрив лінії електропостачання.
Нагадаємо, керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, скільки ракет РФ накопичила для масованих атак.
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