Російські окупанти обстріляли Новолуганське: селище залишилося без газу і світла

Російські окупанти обстріляли Новолуганське: селище залишилося без газу і світла

Ремонтні роботи не можливо розпочати через обстріли.

Російська армія з мінометів обстріляла Новолуганське у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обійшлося без потерпілих і загиблих. Втім, пошкоджено будинки місцевих мешканців. Через обстріл ушкоджень зазнали газопровід та лінія електропередач. Відтак селище залишилося без газопостачання та світла.

Обстріли тривають постійно, тому комунальники не можуть розпочати відновлювальні роботи. “Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за ремонт”, - зауважив Кириленко.

Тим часом у Торецьку спокійно. Саме тому до роботи стали службовці ДСНС. Рятувальники відновлюють пошкоджене житло, облаштовують фортифікаційні споруди.

У Торецькій громаді вже відновлено електропостачання двох котелень та приватного сектору.

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