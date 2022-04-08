Російські окупанти обстріляли одне із сіл Шосткинського району: одна людина отримала поранення

Йдеться про село Собичеве.

Зранку 8 квітня російські війська обстріляли Шосткинський район.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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