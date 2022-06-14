Російські окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку - Генштаб

Російські окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Гатили в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, в районі Берестового українська армія відбила штурм окупантів. Крім того, наші захисники завдали росіянам втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Тривають бої біля населеного пункту Золоте.

“На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки. На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що на Лиманському напрямку активних дій окупанти не проводили. Проте обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

Нагадаємо, що Кабмін погодив відставку голови Чернівецької ОВА.

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