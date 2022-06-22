Російські окупанти обстріляли пляж, на якому відпочивали діти: один загиблий, багато поранено

Російські окупанти 21 червня о 18:20 обстріляли пляж у Донецькій області.
Через обстріли пляжу в Часовому Яру загинула одна людина, є багато поранених, серед яких діти.
Про це повідомили в МВС.
За даними слідства, окупанти обстріляли пляж, коли там відпочивали люди.
"Били з реактивних систем залпового вогню "Ураган" касетними снарядами. Внаслідок обстрілу загинула людина, багато поранених, серед яких — діти. Пошкоджено 2 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.
У поліції закликали місцевих жителів не відпочивати в місцях масових скупчень людей, оскільки росіяни навмисно обстрілюють такі місця, щоб вбити багато українців.
Нагадаємо, російська армія переважає українських захисників в озброєнні. Так, на один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів противника.
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