Російські окупанти обстріляли пляж, на якому відпочивали діти: один загиблий, багато поранено

Російські окупанти обстріляли пляж, на якому відпочивали діти: один загиблий, багато поранено

Російські окупанти 21 червня о 18:20 обстріляли пляж у Донецькій області.

Через обстріли пляжу в Часовому Яру загинула одна людина, є багато поранених, серед яких діти.

Про це повідомили в МВС.

За даними слідства, окупанти обстріляли пляж, коли там відпочивали люди.

"Били з реактивних систем залпового вогню "Ураган" касетними снарядами. Внаслідок обстрілу загинула людина, багато поранених, серед яких — діти. Пошкоджено 2 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали місцевих жителів не відпочивати в місцях масових скупчень людей, оскільки росіяни навмисно обстрілюють такі місця, щоб вбити багато українців.

Нагадаємо, російська армія переважає українських захисників в озброєнні. Так, на один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів противника.

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