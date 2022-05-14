14 травня зранку російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині, зафіксовано 8 вибухів.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні зранку з боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу чи техніки немає.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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