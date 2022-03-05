Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти обстріляли притулок для тварин: загинуло 20 "пухнастиків" та постраждали люди

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти обстріляли притулок для тварин: загинуло 20 "пухнастиків" та постраждали люди

Через обстріли ворога постраждало двоє людей.

У с. Калинівка Миколаївської області російські окупанти обстріляли притулок для тварин. Через це загинуло 20 "пухнастиків". 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"Миколаївська область, Миколаївський район, с. Калинівка СТ "Корабел" - маємо чергові наслідки дій ворожих окупантів. У результаті попадання боєприпасів виникла пожежа двоповерхового дачного будинку, який використовувався як притулок для тварин. Рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону ліквідували пожежу на другому поверсі на площі 30 кв.м. 20 пухнастиків стали жертвами нищівного вогню", - йдеться у повідомленні. 

В сусідньому будинку, куди також потрапив снаряд, постраждали двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.

©

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

У Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги

У Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги
Наступна публікація