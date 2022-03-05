Російські окупанти обстріляли притулок для тварин: загинуло 20 "пухнастиків" та постраждали люди

Російські окупанти обстріляли притулок для тварин: загинуло 20 "пухнастиків" та постраждали люди

Через обстріли ворога постраждало двоє людей.

У с. Калинівка Миколаївської області російські окупанти обстріляли притулок для тварин. Через це загинуло 20 "пухнастиків".

Про це повідомили у ДСНС України.

"Миколаївська область, Миколаївський район, с. Калинівка СТ "Корабел" - маємо чергові наслідки дій ворожих окупантів. У результаті попадання боєприпасів виникла пожежа двоповерхового дачного будинку, який використовувався як притулок для тварин. Рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону ліквідували пожежу на другому поверсі на площі 30 кв.м. 20 пухнастиків стали жертвами нищівного вогню", - йдеться у повідомленні.

В сусідньому будинку, куди також потрапив снаряд, постраждали двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.