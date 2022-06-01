Російські окупанти обстріляли ракетами Сумську область

Російські окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Шосткинського району Сумської області.

Удар було завдано з літака.

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет", - наголосив він.

Очільник області також зазначив, що дані по руйнуванням та жертвам уточнюються.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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