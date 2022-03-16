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Російські окупанти обстріляли ринок у Харкові: фото та відео наслідків

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© Facebook/ГУ ДСНС України у Харківській області

Інформація, щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

У Харкові російські окупанти 16 березня обстріляли місцевий ринок. Через це спалахнули торгові павільйони. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Площа пожежі становить близько 3 тис. 600 м кв. Інформація, щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучено 51 особа та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Харкові 16 березня російські окупанти, які цинічно вбивають мирних людей і знищують інфраструктуру України, обстріляли ринок. У результаті атаки загарбників є загиблі та поранені серед цивільних.

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