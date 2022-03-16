Російські окупанти обстріляли ринок у Харкові: фото та відео наслідків

Інформація, щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.
У Харкові російські окупанти 16 березня обстріляли місцевий ринок. Через це спалахнули торгові павільйони.
Про це повідомили у ДСНС України.
Площа пожежі становить близько 3 тис. 600 м кв. Інформація, щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.
Від ДСНС залучено 51 особа та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Харкові 16 березня російські окупанти, які цинічно вбивають мирних людей і знищують інфраструктуру України, обстріляли ринок. У результаті атаки загарбників є загиблі та поранені серед цивільних.
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