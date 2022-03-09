Російські окупанти обстріляли ринок у Харкові: загинув неповнолітній

Під час обстрілу декілька павільйонів працювали, попри заборону вести торгівлю.

Близько опівдні 9 березня російські військові обстріляли ринок на вулиці Академіка Проскури, 5/7 у Харкові, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець.

Цю інформацію Суспільному підтвердила директорка ринку Марина Волобуєва.

Вона розповіла, що у момент обстрілу працювали кілька павільйонів. Російський снаряд влучив у павільйони поряд з ринком.

Директорка ринку наголосила, з початку вторгнення російських військ в Україну підприємцям запропонували розпродати товар або вивезти його у безпечне місце. Однак деякі підприємці продовжили торгувати.

За словами директорки міського Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Вікторії Китайгородська, на сьогодні руйнувань на ринках міста більше не фіксували.

ТСН.ua

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