Російські окупанти обстріляли Рубіжне на Луганщині: розпочато розслідування

Прокуратура розпочала розслідування злочину окупантів.

У м. Рубіжне Луганської області 10 березня російські військові обстріляли цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, одне з підприємств міста, будинок для людей похилого віку. За попередньою інформацією, поранено трьох цивільних осіб

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділу поліції № 1 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілів збройними силами Російської Федерації одного з міст Луганської області за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, зараз російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі. Для маскування росіяни проведуть атаку із повітряного простору України. Таким чином країна-агресор хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.