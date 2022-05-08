Російські окупанти обстріляли село на Луганщині: під завалами будинку опинилися 11 осіб

Російські окупанти обстріляли село на Луганщині: під завалами будинку опинилися 11 осіб

У ніч проти 8 травня російські окупанти обстріляли село Шипілове на Луганщині, під завалами будинку опинилися 11 осіб.

Там зруйновано двоповерховий будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб", - зазначив він.

Крім того, чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев'ять – в Сєвєродонецьку, два – у Лисичанську.

Відносно ситуації на фронті. Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках, додає Гайдай.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено дев'ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки. Підрозділи ППО збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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