Російські окупанти обстріляли село у Запорізькій області: застосували "Гради", міномети і танк

Російські окупанти обстріляли село у Запорізькій області: застосували "Гради", міномети і танк

Знищено декілька будівель.

Протягом минулої доби, 20 березня, російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Кам'янське у Запорізькій області.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що по мирному населеному пункті російська армія застосувала "Гради", міномети, системно обстрілював з САУ та танку. "Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання", - йдеться у повідомленні.

У результаті обстрілу армією РФ знищено декілька будівель, інші - охопив вогонь. Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку українські військовослужбовці дають відсіч російським загарбникам. Воїни-десантники вивели з ладу один ворожий БТР, а гірські стрільці знищили десять російських окупантів та МТЛБ.

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