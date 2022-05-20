Російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися люди: є загиблі

Російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися люди: є загиблі

Російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися люди. Загинуло щонайменше троє.

Поліція наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", - наголосив очільник області.

Гайдай також закликав тих, хто залишився у місті, постійно перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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