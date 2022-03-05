Російські окупанти обстріляли "швидку", яка везла медикаменти до Мелітополя

Російські окупанти обстріляли "швидку", яка везла медикаменти до Мелітополя

Протистояння з російськими загарбниками триває 10-й день.

При виїзді з Кам’янського (Василівський район) російські військові обстріляли машину швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя.

Про це повідомили в Мелітопольській міській раді, передає "Укрінформ".

Також читайте Росія обстріляла Маріуполь в режимі тиші (відео)

“При виїзді з Кам'янського (Василівський район) гумконвой - машину швидкої допомоги та автівку з ліками обстріляли окупанти”, - цитує голову Мелітопольської міської організації Червоного Хреста України Наталію Жадан міськрада.

Як повідомлялось, до Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги з продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, ковдрами, теплими речами.