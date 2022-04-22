Російські окупанти обстріляли Слов'янськ: могли використати касетні бомби

У ніч проти п'ятниці, 22 квітня, російські військовослужбовці обстріляли Слов'янськ у Донецькій області.
За попередньою інформацією, військові країни-агресорки Росії застосували касетні бомби. Жертв та потерпілих внаслідок атаки окупантів немає. Наразі у місті ліквідують наслідки нічого обстрілу.
Про це повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
У місті постраждали дев'ять багатоповерхових та 12 приватних будинків. Пшкоджень зазнали школа, магазин, пункти зупинки. У будівлях вибито вікна, частково пошкодження покрівлі. "Всі вибиті шибки у вікнах багатоповерхової та приватної забудови будуть затягнені плівкою. Навіть у тому житлі, звідки виїхали господарі. Цим уже займається КП "Благоустрій", - йдеться у повідомленні.
Наразі міський РЕМ завершує роботи з відновлення електрики. Після закінчення перевірки містянам подадуть газ.
"Є робота і для тролейбусного управління. Вони відновили ушкоджену лінію. Тролейбуси ходять за звичайним маршрутом", - наголосив Вадим Лях.
Як повідомлялося, у четвер, 21 квітня, окупанти країни-терористки Росії випустили ракети. У Кіровоградській області силам протиповітряної оборони вдалося збити дві російські ракети.
Читайте також:
- "Не вірю в жоден мирний договір з РФ": Данілов попередив, що у світі через 10-15-20 років буде велика війна
- Чи закінчиться війна найближчим часом, якщо Україні нададуть повне озброєння - Клімкін відповів
- У Запорізькій області впав літак Ан-26: перші подробиці про потерпілих і можливі причини авіатощі