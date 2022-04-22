Російські окупанти обстріляли Слов'янськ: могли використати касетні бомби

У ніч проти п'ятниці, 22 квітня, російські військовослужбовці обстріляли Слов'янськ у Донецькій області.

За попередньою інформацією, військові країни-агресорки Росії застосували касетні бомби. Жертв та потерпілих внаслідок атаки окупантів немає. Наразі у місті ліквідують наслідки нічого обстрілу.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

У місті постраждали дев'ять багатоповерхових та 12 приватних будинків. Пшкоджень зазнали школа, магазин, пункти зупинки. У будівлях вибито вікна, частково пошкодження покрівлі. "Всі вибиті шибки у вікнах багатоповерхової та приватної забудови будуть затягнені плівкою. Навіть у тому житлі, звідки виїхали господарі. Цим уже займається КП "Благоустрій", - йдеться у повідомленні.

Наразі міський РЕМ завершує роботи з відновлення електрики. Після закінчення перевірки містянам подадуть газ.

"Є робота і для тролейбусного управління. Вони відновили ушкоджену лінію. Тролейбуси ходять за звичайним маршрутом", - наголосив Вадим Лях.

Як повідомлялося, у четвер, 21 квітня, окупанти країни-терористки Росії випустили ракети. У Кіровоградській області силам протиповітряної оборони вдалося збити дві російські ракети.

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