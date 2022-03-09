Російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди потрапили в газон (фото)

Інфраструктура арени була пошкоджена.
Російські загарбники бомбардували "Чернігів-Арену", де свої домашні матчі проводить клуб Другої ліги ФК "Чернігів".
Як повідомляє Sportarena, два ворожі снаряди потрапили в газон стадіону. Також пошкоджено квиткові каси та фан-шоп клубу.
Окрім футбольного клубу "Чернігів", на цьому стадіоні також грає команда "Десни" U-19.
Раніше повідомлялося, що окупанти завдали артилерійського удару по стадіону в Чернігові, на якому виступає "Десна".
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