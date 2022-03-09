Російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди потрапили в газон (фото)

Російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди потрапили в газон (фото)

Інфраструктура арени була пошкоджена.

Російські загарбники бомбардували "Чернігів-Арену", де свої домашні матчі проводить клуб Другої ліги ФК "Чернігів".

Як повідомляє Sportarena, два ворожі снаряди потрапили в газон стадіону. Також пошкоджено квиткові каси та фан-шоп клубу.

Окрім футбольного клубу "Чернігів", на цьому стадіоні також грає команда "Десни" U-19.

sportarena.com

sportarena.com

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали артилерійського удару по стадіону в Чернігові, на якому виступає "Десна".

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