Російські окупанти обстріляли Сумщину: били з артилерії, мінометів та скидали вибухівку

Російські війська сім разів обстріляли прикордонні райони Сумщини 29 жовтня з артилерії, мінометів, а також скинули вибухівку з квадрокоптера.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Загалом зафіксовано 38 "прильотів" по п’яти громадах області.

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По Білопільській громаді російські окупанти гатили з артилерійської гармати "НОНА" 2С9. Зафіксували 16 "прильотів".

У Середино-Будській громаді загарбники обстріляли прикордоння з мінометів 122 калібру, зафіксовано чотири вибухи.

В Есманській громаді ворожі війська теж відкрили вогонь з мінометів по околицях одного з сіл. Зафіксовано чотири "прильоти".

У Краснопільській громаді російська армія тричі вдарила по одному з сіл із САУ. А згодом ще й скинула з квадрокоптера вибуховий пристрій.

По Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети калібру 120 мм. Спочатку це було вісім "прильотів", а згодом ще два по тих самих населених пунктах.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, 28 жовтня окупанти обстріляли три громади Сумської області, випустивши по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії.

Де ще зафіксовані обстріли

Додамо, що 29 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, а саме атакували об'єктикритичної інфраструктури.

Цього ж дня загарбники обстріляли населений пункт Галицинівської громади на Миколаївщині: чотири людини зазнали поранень, є руйнування.

Окупанти потужно обстріляли й Нікополь на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа на АЗС, пошкоджено багатоповерхівки і фабрику.

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