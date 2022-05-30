Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими флешетами

Сьогодні вранці, 30 травня, окупанти обстріляли житлові будинки Середино-Будської територіальної громади Сумської області.
Снаряди російських військових були начинені флешетами - гострими цвяхоподібними металевими дротиками.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
"За даними слідства, 30 травня 2022 року близько 7:30 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області снарядами, які були начинені гострими цвяхоподібними металевими дротиками – флешетами. Подібними снарядами посічено чотири будинки мирних жителів", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, міністерство оборони РФ відправило до Курської області, яка межує із українською Сумською областю, додаткові сили.
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