Російські окупанти обстріляли Святогірськ: пошкоджено лавру, у якій перебували люди

На момент обстрілу в лаврі було близько тисячі людей.

У ніч проти 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Окупанти завдали авіаударів по Святогірську. Бомби пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини".

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено два приміщення Святогірської лаври. Також пошкоджено приватне майно. У приміщеннях Лаври на той час загалом перебувало близько тисячі людей. Серед них понад дві сотні дітей.

В результаті авіаударів одну людину шпиталізовано до лікарні. Двоє потерпілих звернулися до травмпункту Слов’янська самостійно. Крім того, 30 людям, які отримали незначні поранення, допомогу надали на місці. Пошкоджена інфраструктура навколо лаври, зіпсоване приватне майно.

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