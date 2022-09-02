Російські окупанти обстріляли та зруйнували дитячий садок у Слов'янську

Російські окупанти вранці 2 вересня обстріляли та зруйнували дитячий садок у Слов'янську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов`янська Вадим Лях.

"Доброго ранку, Слов'янськ! П'ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській. На щастя, жертв немає. Бережіть себе", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 191-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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