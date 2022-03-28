Російські окупанти обстріляли три військові частини на Житомирщині: двоє постраждалих

На одній з частин — склади артозброєння.

У неділю ввечері, 27 березня, російська армія обстріляла три військові частини в Житомирській області.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, субота в регіоні минула спокійно, а от в неділю окупанти повернулися до атак.

"Після 22:00 був обстріл трьох військових частин, одна з них – це склади артозброєння. Двоє військовослужбовців постраждали. По мирних об'єктах вчора не стріляли, мирне населення не постраждало", - розповів Віталій Бунечко.

Як повідомлялося, у напрямку Запоріжжя тривають бої: знищено понад 70 окупантів та техніку ворога. Крім того, 13 загарбників поранили. Знищено чотири ворожих бронетранспортера, два міномети, два автомобілі, дві бойові машини піхоти і одну броньовану дозорну машину.