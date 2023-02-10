Російські окупанти обстріляли українські міста: всі подробиці нічної атаки

У ніч проти 10 лютого Російська Федерація знову обстріляла українські міста.

В ніч проти 10 лютого російські окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами по обʼєктах критичної інфраструктури в Запорізькій, Харківській, Хмельницькій та Дніпропетровській області.

Запоріжжя

Приблизно о 04:40 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у місті. Повідомлялося, що росіяни запускають ракети С-300 із боку Токмака.

Потім секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти завдали 17 ударів по місту.

"За годину в місті зафіксовано 17 ворожих прильотів — це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення... підступно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури", — написав він.

За його словами, інформацію про ушкодження ще потрібно уточнити.

Харків

Також росіяни обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури в Харкові — зафіксовано 10 вибухів.

"Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація поки що уточнюється. Усі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", — написав мер міста.

Хмельницька область

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що близько 04:00 росіяни влучили іранськими дронами в обʼєкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Фото: t.me/khmelnytskaODA

Дніпропетровщина

ППО вночі збила партію дронів, якими росіяни атакували Дніпропетровщину. Після цього окупанти запустили ракету по Криворізькому району. Там є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, руйнування серйозні, поранений 46-річний працівник підприємства.

У Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, люди не постраждали.

Повітряне командування "Схід" у Facebook повідомило, що ніч у Дніпрі видалася "гучною".

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