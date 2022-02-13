Російські окупанти обстріляли українські позиції з безпілотників та гранатометів - ООС

Російські окупанти обстріляли українські позиції з безпілотників та гранатометів - ООС

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

У суботу, 12 лютого, російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Станом на ранок, 13 лютого, порушень не зафіксовано.

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Про це йдеться у ранкових зведеннях штабу ООС.

"У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, втрати російсько-окупаційних військ 12 лютого склали 5 осіб: безповоротні - 1 (1 - 6 ОМСП 2 АК, небойовий, обставини уточнюються); санітарні - 4 (1 - 6 ОМСП 2 АК, 1 - 2 ОМСБР і 2 - 7 ОМСБР 2 АК, небойові, обставини уточнюються).

Втрат серед захисників України немає.

"Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в ООС.

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