Російські окупанти обстріляли українські позиції: загинув один військовослужбовець, троє поранених

В Українській делегації в ТКГ спрямували до ОБСЄ ноти протесту через дії російських збройних угрупувань.

Російські окупанти у понеділок, 5 липня, обстріляли українські позиції, через що загинув український військовослужбовець та ще троє захисників було поранено.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

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Окупанти обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поранених воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.

"На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в прес-центрі ООС.

В Українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі відзначили, що окупанти останніми днями регулярно порушують режим припинення вогню, застосовуючи зброю, яка заборонена Мінськими угодами. Російські бойовики при цьому обстрілюють і населені пункти, зокрема Авдіївку. Через дії окупантів останніми днями загинуло двоє українських захисників.

"Відповідні ноти протесту спрямовані в ОБСЄ, Українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - повідомили в ТКГ.

Нагадаємо, 4 липня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, через що загинув український військовий та ще одного воїна було поранено.

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