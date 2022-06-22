Російські окупанти обстріляли всі населені пункти Луганщини: зруйновані майже пів сотні житлових будинків

Російські окупанти обстріляли всі населені пункти Луганщини.

Через що знищено 42 житлових будинка, люди отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, окупанти гатили по регіону з артилерії. Внаслідок чого пошкоджені адміністративні будівлі та житлові будинки. У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

“До ЄРДР внесено 18 кримінальних проваджень за ст. 438 КК України (“Порушення законів та звичаїв війни”), 9 фактів зникнення особи безвісти, 9 фактів посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), 3 факти незаконного заволодіння транспортними засобами. Поліція працює заради людей та миру 24/7. Ворогу нас не здолати. Все буде Україна”, – наголосили в Нацполіції України.

Нагадаємо, що до Києва доправили тіла ще 35 загиблих захисників Маріуполя.

Читайте також: