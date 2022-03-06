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Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)

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Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)

Поліція Кіровоградщини

Дістатися до лікарні пораненому іноземному журналісту допомогли поліцейські Кіровоградщини.

Російські окупанти 6 березня обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке (Guillaume Briquet), після чого пограбували іноземця й відпустили.

Про це у Фейсбук повідомляє поліція Кіровоградської області.

Незалежний журналіст і громадянин Швейцарії Гійом Бріке працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

Коли іноземець рухався в бік Миколаєва, його броньований автомобіль обстріляли військові російських окупаційних сил.

Повідомляється, що кілька куль влучили в скло і поранили журналіста. Чоловік отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

Після цього російські загарбники зупинили автомобіль швейцарця, відібрали в нього документи, гроші, а також фото- та відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі. Лише після цього журналіста відпустили.

Потерпілий вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікукарні.

© Поліція Кіровоградщини
Поліція Кіровоградщини
© Поліція Кіровоградщини
Поліція Кіровоградщини

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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