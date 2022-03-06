Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)

Дістатися до лікарні пораненому іноземному журналісту допомогли поліцейські Кіровоградщини.

Російські окупанти 6 березня обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке (Guillaume Briquet), після чого пограбували іноземця й відпустили.

Про це у Фейсбук повідомляє поліція Кіровоградської області.

Незалежний журналіст і громадянин Швейцарії Гійом Бріке працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

Коли іноземець рухався в бік Миколаєва, його броньований автомобіль обстріляли військові російських окупаційних сил.

Повідомляється, що кілька куль влучили в скло і поранили журналіста. Чоловік отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

Після цього російські загарбники зупинили автомобіль швейцарця, відібрали в нього документи, гроші, а також фото- та відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі. Лише після цього журналіста відпустили.

Потерпілий вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікукарні.

Поліція Кіровоградщини