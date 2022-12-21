Російські окупанти обстріляли з артилерії Курахове: є поранені, пошкоджені будинки та авто

Російські військові продовжують знищувати українські міста.
Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто - такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години.
«Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним», - зауважив він.
Це не перший обстріл Курахового за 20 грудня. Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.
«Країна-терористка свою нездатність протистояти нашому війську компенсує терором проти цивільного населення. І за все це неодмінно відповість», - резюмував Павло Кириленко.
Ситуація на Донбасі
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, а найважливішою точкою на карті є Бахмут. Захоплення Бахмута є питанням особистого престижу Путіна.
Додамо, що раніше у Генштабі повідомили, що росіяни наступають на Донбасі, а ЗСУ знищують скупчення окупантів та їхні склади. Російські окупанти й надалі намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Лиманському – прагнуть відновити втрачене положення.
До того ж український президент Володимир Зеленський розповів про жорстокі атаки на Донбасі. Він каже, що Росія кидає усі сили, які має.
Читайте також:
- На війні загинув колишній майор МВС, який повернувся з-за кордону для захисту України
- Поховали батька, а на маму місяцями чекали з полону: доньки азовці наодинці переживали війну
- В окупованому Донецьку лунають вибухи: під обстріли потрапила "Донбас-Арена"