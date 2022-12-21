Російські окупанти обстріляли з артилерії Курахове: є поранені, пошкоджені будинки та авто

Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто - такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години.

«Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним», - зауважив він.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Це не перший обстріл Курахового за 20 грудня. Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.

«Країна-терористка свою нездатність протистояти нашому війську компенсує терором проти цивільного населення. І за все це неодмінно відповість», - резюмував Павло Кириленко.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, а найважливішою точкою на карті є Бахмут. Захоплення Бахмута є питанням особистого престижу Путіна.

Додамо, що раніше у Генштабі повідомили, що росіяни наступають на Донбасі, а ЗСУ знищують скупчення окупантів та їхні склади. Російські окупанти й надалі намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Лиманському – прагнуть відновити втрачене положення.

До того ж український президент Володимир Зеленський розповів про жорстокі атаки на Донбасі. Він каже, що Росія кидає усі сили, які має.

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