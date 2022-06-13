Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок - Генштаб

Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок - Генштаб

Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок.

Окупанти продовжують інженерне обладнання оборонних позицій.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Військові злочинці РФ обстріляли райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області.

“Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку. На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" потроху перебирається в українські музеї.

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