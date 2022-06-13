Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок - Генштаб

Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок.
Окупанти продовжують інженерне обладнання оборонних позицій.
Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Військові злочинці РФ обстріляли райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області.
“Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку. На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" потроху перебирається в українські музеї.
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