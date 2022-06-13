Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
254
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок - Генштаб

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів Сіверський напрямок.

Окупанти продовжують інженерне обладнання оборонних позицій.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Військові злочинці РФ обстріляли райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області.

“Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку. На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" потроху перебирається в українські музеї.

Читайте також:

Шкарлет розповів про зарплати учителям на окупованих територіях

Шкарлет розповів про зарплати учителям на окупованих територіях
Наступна публікація