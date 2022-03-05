Окупанти обстріляли адміністративний корпус Запорізької АЕС.

Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. В "Енергоатомі" показали наслідки дій терористів.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Енергодар. Україна. 5 березня 2022 року. Наслідки атаки російських загарбників на адміністративний корпус Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вийшли з міста Енергодар. Наразі ситуацію контролює місцева влада.