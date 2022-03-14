Російські окупанти обстріляли завод "Антонов" - заступник міського голови Києва

За попередньою інформацією, жертв немає.

Російські окупанти 14 березня зранку у Києві обстріляли завод "Антонов", внаслідок чого виникла пожежа.

Про це під час телемарафону повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.

За його інформацію, пожежа виникла внаслідок потрапляння трьох ворожих ракет. Пожежу вже локалізовано. Він також зауважив, що, за попередньою інформацією, жертв немає.



Також 14 березня на столичній Оболоні о 5:09 ранку внаслідок потрапляння невідомого об'єкту загорівся дев’ятиповерховий будинок. Рятувальники виявили тіла двох загиблих. Заступник голови КМДА Микола Поворозник припустив, що пожежа виникла внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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