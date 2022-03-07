Російські окупанти обстріляли житлові будинки та склад з овочами у Миколаєві: є загиблий (фото)

Російські окупанти обстріляли житлові будинки та склад з овочами у Миколаєві: є загиблий (фото)

Через дії окупантів загинув чоловік.

Російські окупанти обстріляли будинки мирних жителів та склад з овочами. Через дії загарбників одна людина загинула.

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Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

"Рятувальники 1 та 5 державних пожежно-рятувальних частини 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідували займання на території приватних домоволодінь та одну пожежу складського приміщення з овочами одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.

Також, через ворожі обстріли загинув чоловік. Снаряд потрапив до його будинку на пров. Воєнному. Рятувальники загасили пожежу на площі 40 кв . м.

Рятувальні роботи наразі продовжуються.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Нагадаємо, у Дубліні вантажівка протаранила ворота російського посольства на знак протесту проти війни РФ в Україні.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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