Російські окупанти обстріляли житлові будинки та склад з овочами у Миколаєві: є загиблий (фото)

Через дії окупантів загинув чоловік.
Російські окупанти обстріляли будинки мирних жителів та склад з овочами. Через дії загарбників одна людина загинула.
Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.
"Рятувальники 1 та 5 державних пожежно-рятувальних частини 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідували займання на території приватних домоволодінь та одну пожежу складського приміщення з овочами одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.
Також, через ворожі обстріли загинув чоловік. Снаряд потрапив до його будинку на пров. Воєнному. Рятувальники загасили пожежу на площі 40 кв . м.
Рятувальні роботи наразі продовжуються.
Нагадаємо, у Дубліні вантажівка протаранила ворота російського посольства на знак протесту проти війни РФ в Україні.
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