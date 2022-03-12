Російські окупанти обстрілюють будинки людей у Луганській області: виникають пожежі та завали

Рятувальники працюють під обстрілами російських загарбників.

Російська армія не припиняє обстрілювати житловий сектор у різних містах Луганської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів окупантів у суботу, 12 березня, зайнялася спортивна та загальноосвітня школи, квартири у багатоповерховому будинку, магазин та гараж. Рятувальники ліквідовують пожежі. Втім, обстріли російських окупантів тривають

Через обстріли сталося загоряння 11 житлових будинків та однієї квартири в Рубіжному. Виникла пожежа в цеху трубного заводу та картонно-тарного комбінату. Рятувальники ліквідовують займання та допомагають населенню вибратися з підвалів. Місто також обстрілює армія Російської Федерації.

В місті Кремінна внаслідок обстрілу пошкоджено одну будівлю. На місці завалу рятувальники виявили одного загиблого. Крім того, двоє людей постраждало.

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