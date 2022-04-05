Російські окупанти обстрілюють Маріупольський порт: є поранені

Вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки.

Російські окупанти обстрілюють Маріупольський порт, в якому перебувають іноземні судна та екіпаж.

Про це повідомили у пресслужбі батальйону "Азов".

“Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі”, - розповіли в батальоні “Азов”.

Там також додали, що у заблокованому маріупольському порту перебувають ще судна з Мальти, Ямайки та Ліберії. На одному з суден є громадяни Туреччини.

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