Російські окупанти обстрілюють Миколаївську область: голова ОВА розповів про ситуацію в громадах

Російські окупанти обстрілюють Миколаївську область: голова ОВА розповів про ситуацію в громадах

Вранці 5 липня армія держави-терористки Росії завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що на місцях обстрілів окупантів працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більш детальна іфнормація уточнюється, нагосив він.

Про це Кім повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Протягом минулої доби від ворожих атак потерпав і Баштанський район області. Армія РФ обстріляла кілька громад у регіоні. Зокрема, Баштанську.

Зранку, 4 липня, близько 08:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок дій окупантів зруйновано житловий будинок. Потерпілих немає. Втім, від початку цієї доби тривають обстріли - переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вранці, 5 липня, обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. В результаті чого виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає внаслідок ворожих дій не було.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Напередодні, 4 липня, Миколаївському районі під удар російських військових потрапило село Лимани Галицинівської громади. В наслідок обстрілів зруйновано житловий будинок. В межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, уранці вівторка, 5 липня, російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше три вибухи, стовп густого диму та пожежу в місці ракетного удару.

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