Російські окупанти обстрілюють Охтирку з авіації - відео

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Російські загарбники продовжують руйнувати місто Охтирка, що на Сумщині, та вбивати мирних жителів. Окупанти знову обстрілюють місто з повітря.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

На кадрах видно, як після авіаційного обстрілу у небо здіймається клуб чорного диму та чути звуки ворожих літаків. Наразі невідомо, чи є постраждалі.