Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах.
Така ситуація зберігається і на Харківському напрямку.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабі ЗСУ.
Як стало відомо, ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.
На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.
Нагадаємо, що Зеленський запровадив санкції проти Путіна та Пєскова.
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