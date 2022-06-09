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Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони на Сіверському напрямку

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Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони на Сіверському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах.

Така ситуація зберігається і на Харківському напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. 

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

Нагадаємо, що Зеленський запровадив санкції проти Путіна та Пєскова.

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