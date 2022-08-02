Російські окупанти обстрілюють села, щоб відновити втрачені позиції: Генштаб про ситуацію на півдні

Російські окупанти на півдні України обстрілюють населені пункти, щоб відновити втрачені позиції.

Також загарбники вели повітряну розвідку для уточнення місця перебування позицій ЗСУ.

Про це 2 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього противник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Намагається відновити втрачене положення. Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкіне. Завдав авіаційного удар неподалік Зорі. Вів повітряну розвідку для уточнення результатів вогневого ураження та виявлення положення наших військ", - йдеться у повідомленні.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, на Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне.

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