Російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення і глубину оборони наших військ — Генштаб

Російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення і глубину оборони наших військ — Генштаб

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення, а також глубину оборони наших військ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Залишилась загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Там також додали, що військові злочинці РФ на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагаються залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях. Тим самим окупанти порушують їх права та свободи.

Нагадаємо, що російські війська скидають на "Азовсталь" авіабомби, задіююють важку артилерію і танки.

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