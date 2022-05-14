Російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення і глубину оборони наших військ — Генштаб

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.
Російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення, а також глубину оборони наших військ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
“Залишилась загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що військові злочинці РФ на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагаються залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях. Тим самим окупанти порушують їх права та свободи.
Нагадаємо, що російські війська скидають на "Азовсталь" авіабомби, задіююють важку артилерію і танки.
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