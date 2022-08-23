Російські окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу

Окупанти намагаються представити ці дані, як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рашисти використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодара віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, яка щонайменше у 2,5 рази перевищує природний фон. Під час висихання утворюється пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром околицями Енергодара.

Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані, як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Як повідомлялося, ситуація на ЗАЕС небезпечна не лише для Запорізької області. Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей.

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