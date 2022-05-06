Російські окупанти панікують і жалкують, що приїхали на війну, зустрівшись із ЗСУ: СБУ перехопила нову розмову загарбника

Російські окупанти панікують і жалкують, що приїхали на війну, зустрівшись із ЗСУ: СБУ перехопила нову розмову загарбника

Героїчний опір українських захисників на Харківщині деморалізував ворога настільки, що він уже жалкує, що приїхав воювати.

Путінський вояк у перехопленій СБУ розмові скаржиться матері, що відправився воювати проти ЗСУ. Про що шкодує і мати російського солдата.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Пацани вже просто на паніці такій, що... По нас ї*ашать з мінометів, танків, нах*й, а нам навіть відходити не дозволено", - скаржиться вояка своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу. "Я дуже жалкую, що сюди поїхав. Тут кожен день на рахунку", - засмучено говорить окупант.

"Звісно, він має рацію: ЗСУ виконують свою роботу на відмінно, і уникнути покарання за вторгнення на нашу землю навряд чи вдасться. Уже майже 25 тис. ворожих загарбників заплатили за це своїм життям", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські захисники відновили контроль над кількома населеними пунктами на Харківщині.

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