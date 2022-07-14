Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто пожеж: там горить полігон відходів та агрозавод

Дата публікації
Перегляди
454
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто пожеж: там горить полігон відходів та агрозавод

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто пожеж.

Вогонь охопив полігон твердих відходів та агропідприємство.

Про це на свой сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Місто перетворено на місто пожеж. Виникла пожежа на основному полігоні твердих побутових відходів в Лівобережному районі. Пожежу навіть не намагаються локалізовувати. Навпаки - росіяни продовжують скидати будівельне сміття, що фактично консервує вогонь та унеможливлює тушіння. Знову виникла пожежа на агрозаводі "Сателіт" при черговій спробі крадіжки насіння соняшника. Залишки палають другу добу", - написав він.

Радник мера Маріуполя наголосив, що екологічні наслідки пожеж, враховуючи шкідливість диму, будуть жахливими.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Місто-могила: у Маріуполі поховали щонайменше 20 тисяч загиблих людей

Місто-могила: у Маріуполі поховали щонайменше 20 тисяч загиблих людей
Наступна публікація