Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто пожеж: там горить полігон відходів та агрозавод

Вогонь охопив полігон твердих відходів та агропідприємство.

Про це на свой сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Місто перетворено на місто пожеж. Виникла пожежа на основному полігоні твердих побутових відходів в Лівобережному районі. Пожежу навіть не намагаються локалізовувати. Навпаки - росіяни продовжують скидати будівельне сміття, що фактично консервує вогонь та унеможливлює тушіння. Знову виникла пожежа на агрозаводі "Сателіт" при черговій спробі крадіжки насіння соняшника. Залишки палають другу добу", - написав він.

Радник мера Маріуполя наголосив, що екологічні наслідки пожеж, враховуючи шкідливість диму, будуть жахливими.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: