Російські окупанти перейшли від наступу до оборони: в розвідці Британії пояснили чому

Російські окупаційні війська протягом останніх шести тижнів перейшли до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Ймовірно, це пов'язане з тим, що окупанти нарешті реально оцінили стан речей.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Перш за все йдеться про сильну недоукомплектованість росіян. Крім того, погано навчені сили в Україні нині здатні лише до оборонних операцій. Навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі, її оперативна схема залишиться вразливою, наглошують британські розвідники.

"Щоб повернути собі ініціативу, їй потрібно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протистояти українським проривам та проводити власні великомасштабні наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зауважують, що агресорка Росія, ймовірно, посилила деякі зі своїх підрозділів на захід від Дніпра мобілізованими через вкрай низький рівень комплектування. "Однак це від надзвичайно низького рівня укомплектованості", - йдеться у розвідці.

До слова, у вересні 2022-го російські офіцери повідомляли, що деякі роти на Херсонському напрямку складаються з шести-восьми осіб за норми 100 осіб.

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий вважає, що війна Росії проти України закінчиться за тиждень після того, як Україна вступить до коаліції країн-партнерів на чолі із США.

Читайте також: