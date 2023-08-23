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Російські окупанти під час нічної атаки на Одещину знищили 13 тисяч тонн зерна

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російські окупанти під час нічної атаки на Одещину знищили 13 тисяч тонн зерна

Окупанти знову завдали удару по зерновій інфраструктурі на Одещині / Фото: Associated Press

Агропродукція була призначена для Єгипту й Румунії.

Російські окупанти під час чергової атаки на порти Дунаю в ніч проти 23 серпня знищили 13 тисяч тонн зерна. Військові злочинці пошкодили зернову та портову інфраструктуру.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Чергова атака Росії на порти Дунаю. 13 тисяч тонн зерна знищено Росією внаслідок атаки дронів на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів і складів, вантажна інфраструктура", - наголосив міністр.

За його словами, агропродукція була призначена для Єгипту й Румунії. Він також додав, що окупанти системно б’ють по зерновій інфраструктурі для зупинки агроекспорту. З початку виходу РФ із зернової угоди це вже восьма атака.

"Сьогодні вже восьма атака на портову інфраструктуру після виходу Росії з зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тисяч тонн зерна. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені й 35 тисяч тонн там було знищено", - розповів Кубраков.

Нагадаємо, що росіяни три години атакували Одещину БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
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