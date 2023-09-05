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Російські окупанти підготували для штурмових підрозділів ЗСУ "небезпечну пастку"

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російські окупанти підготували для штурмових підрозділів ЗСУ "небезпечну пастку"

Збройні сили України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загарбники підривають вибухівку, коли відходять через тил своїх окопів. 

Російські військові облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, щоб знищити наступальні загони українських військових.

Про це повідомили в Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI), передає Sky News.

Відповідно до повідомлень, загарбники підривають вибухівку, коли відходять через тил своїх окопів. 

Як пояснили у RUSI, зменшення артилерійських гармат і скорочення запасів боєприпасів змусили російську армію спробувати новий метод. 

"Росіяни оцінюють це як більш чуйне і надійне, ніж застосування артилерійського вогню, і загрожує найсміливішим і найбоєздатнішим штурмовим підрозділам в українських формуваннях, стримуючи атаки на вогневі пости", – вважають в Інституті досліджень оборони та безпеки.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів.

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Дата публікації
Перегляди
5342
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