Російські окупанти підготували для штурмових підрозділів ЗСУ "небезпечну пастку"

Загарбники підривають вибухівку, коли відходять через тил своїх окопів.

Російські військові облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, щоб знищити наступальні загони українських військових.

Про це повідомили в Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI), передає Sky News.

Відповідно до повідомлень, загарбники підривають вибухівку, коли відходять через тил своїх окопів.

Як пояснили у RUSI, зменшення артилерійських гармат і скорочення запасів боєприпасів змусили російську армію спробувати новий метод.

"Росіяни оцінюють це як більш чуйне і надійне, ніж застосування артилерійського вогню, і загрожує найсміливішим і найбоєздатнішим штурмовим підрозділам в українських формуваннях, стримуючи атаки на вогневі пости", – вважають в Інституті досліджень оборони та безпеки.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів.

Читайте також: